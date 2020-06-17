Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı
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Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı, ehliyet değiştirmek isteyince jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı
17.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı, ehliyet değiştirmek isteyince jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. 18 yıldır yakalanma korkusuyla hiç evlenmeyen resmi bir kuruma uğramadığı belirlenen cinayet zanlısının, 2019 yılında ehliyetini değiştirmek için parmak izi verdiği, parmak izinin olay yerinde camdaki parmak iziyle uyuşması üzerine 3 aydır fiziki ve teknik takibe alındığı bildirildi. Şüpheli ise ifadesinde, hiç evlenmediğini, 'yakalanma' korkusuyla hiçbir kamu kurumunda işlem yaptırmadığını belirtti.

Site bekçisini bıçaklayarak öldürdü

Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir köyünde bulunan Nazar Siteleri'nin bekçisi Mehmet Arslan (50), 7 Ocak 2002 tarihinde sabah saatlerinde boğazı kesilerek öldürülmüş ve kafası plaja gömülmüş şekilde bulundu.Jandarma, bölgede yaptığı araştırmada bir villanın pencere macunlarının bıçakla kazındığını ve camının kırıldığını tespit etti. Sabaha karşı işlendiği zannedilen cinayet, site bekçisi Mehmet Arslan'ın sabah evine gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Mehmet Arslan'ın oğlunun gündüz görevi devralan site bekçisi ile bölgede yaptığı arama sırasında Mehmet Arslan'ın cesedi, plajda kafası kuma gömülmüş ve üzeri çalılarla örtülmüş halde bulundu. Arslan'ın 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Hırsızlık suçundan yakalanan şahıs cinayeti işlediğini söyledi

Olaydan bir süre sonra hırsızlık suçundan yakalanan İsmail A. isimli şahsın parmak izi, cinayet mahallindeki bir camdaki parmak iziyle uyuşmuş, Akdağ, jandarmadaki sorgusunda cinayeti 2 kişiyle birlikte işlediklerini söylemiş, verdiği isimlerden birisinin olay tarihinde cezaevinde olduğu anlaşılırken diğer isimde bir şahsa rastlanamamıştı. İsmail A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak 7 yıl hapis yattıktan sonra akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor almış ve hapisten çıkmıştı. İsmail A.'nın halen bir başka olaydan dolayı cezaevinde olduğu bildirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Çenger Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma, 18 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini ortaya çıkardı. JASAT bünyesinde oluşturulan özel ekip ve Çenger Jandarma Karakolu ekipleri birlikte yaptıkları 3 aylık teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda cinayetin failinin Ahmet Ünal (44) olduğunu belirledi.

Parmak izi verdi

2019 yılında ehliyet değiştirmek için parmak izi veren Ahmet Ünal isimli şahsın parmak izinin, 2002 yılında Mehmet Ali Arslan'ın öldürüldüğü yerde bir daireden sökülen camdaki parmak iziyle uyuşması jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli Ünal'ın, 2002 yılından bu yana hiçbir kamu kuruluşunda işlem yaptırmadığı belirlendi.

"Evlenmedim, yakalanma korkusuyla kamu kurumunda işlem yaptırmadım"

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Ahmet Ünal, uzman ekip tarafından alınan ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Şüpheli olay olduğu gecesi çok alkol aldığını, tartıştığı Mehmet Ali Arslan'ın kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine yanında taşıdığı bıçakla, Mehmet Ali Arslan'ı öldürdüğünü anlatan Ahmet Ünal, cesedi sahile taşıyarak kuma gömdüğünü söyledi. Şüpheli, bu olaydan kimseye bahsetmediği gibi hiç evlenmediğini, 'yakalanma' korkusuyla hiçbir kamu kurumunda işlem yaptırmadığını belirtti.

Ahmet Ünal, itiraflarının ardından cumhuriyet savcısının da katıldığı ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yer göstermede cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlattı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Ahmet Ünal, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu yapılan Ahmet Ünal, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklanarak, Alanya Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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