Katil evlattan şok sözler: "Benim annem yok"
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Katil evlattan şok sözler: "Benim annem yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de şiddet uygulayıp bayılttığı annesini boğazını keserek öldüren katil evlat tutuklanıp cezaevine gönderilirken "Benim annem yok" dedi.

Denizli'de şiddet uygulayıp bayılttığı annesini boğazını keserek öldüren katil evlat tutuklanıp cezaevine gönderilirken "Benim annem yok" dedi.

Denizli'nin Güney ilçesinde tartıştığı annesi Şadiye Rüzgar'ı önce boğan sonra ise boğazını kesen cinayet zanlısı Gökhan Rüzgar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ve Gasp Büro ekiplerince kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Gökhan Rüzgar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" sorusuna verdiği cevap hayrete düşürdü. Katil evlat kendisine yöneltilen soruya "Benim annem yok" diye cevap vermesi ve rahat tavırları dikkat çekti. - DENİZLİ

Katil evlattan şok sözler: 'Benim annem yok'
Katil evlattan şok sözler: 'Benim annem yok'
Katil evlattan şok sözler: 'Benim annem yok'
Katil evlattan şok sözler: 'Benim annem yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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