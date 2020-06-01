Katil arılar Zonguldak'ta görüldü Katil arılar Zonguldak'ta görüldüKESTANE ve arı üreticileri arasında 'katil arı' olarak adlandırılan gal arısının bu yıl Düzce'den sonra 20 bal ormanı bulunan Zonguldak'ta da görülmesi, üreticileri endişelendirdi.

Katil arılar Zonguldak'ta görüldü

KESTANE ve arı üreticileri arasında 'katil arı' olarak adlandırılan gal arısının bu yıl Düzce'den sonra 20 bal ormanı bulunan Zonguldak'ta da görülmesi, üreticileri endişelendirdi. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısına karşı acil önlem alınmasını istedi. Ana vatanı Çin olan gal arısı, Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Yalova, Bursa'da görüldü. Bu yıl ise geçen günlerde Düzce'de görülen gal arısı, şimdi de Zonguldak ormanlarında görüldü. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde, geçimini kestane ve bal üretimiyle sağlayanları, gal arısı korkusu sardı. Ormanda ki kestane ağaçlarında tespit edilen kurumalar nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını düşünen üreticiler, yetkililerden destek istedi. Düzce'den sonra Zonguldak'ta da görülen gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda, birçok ilde ki üreticilerin gal arısından etkileneceği ifade edildi. Köylüler, Gal arısının üremesini engelleyen yırtıcı böcek olan Torymus sinensis'ın bölgeye salınımı yapılarak mücadele edilmesini istedi. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda kestane ağaçlarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bir daha verim alamayabileceklerini söyledi. Bölgede birçok kişinin kestane ve bal üretimiyle geçimini sağladığını belirten Canlı, "Kestane gal arısı dedikleri bir zararlı. Bu yıl ilk defa Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde tanık olduk. Arkadaşlarımızın duyarlılığı sayesinde fark ettik. Bu zararlıya karşı dünyada ne düşünülüyor, devletimizin, Tarım Orman Bakanlığı'nın bilgisi var. Ama ne bu zararlıyla ilgili ne düşünüldüğünü bilmiyoruz. Hemen bir girişimde bulunacağız" dedi.

'KESTANE AĞAÇLARINI ÖLDÜRÜYOR' Gal arısının Zonguldak'ın diğer ilçelerinde olup olmadığını almamak için çalışma yapacaklarını ifade eden Canlı, şöyle dedi:

"Elimizdeki bilgilerle gerekli mercilere başvurup takip edeceğiz. Bu mesele arıcılık, Zonguldak acısından koronavirüs salgını kadar etkili. Çünkü virüs ile ilgili ne yapılacağı biliniyor. Şu anda gal arısı zararlısıyla ilgili hiçbir şey yok. Ağaçların üzerinde bu zararlıları gördük ve elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Gal arısı kestane ağaçlarını öldürüyor. Kestane ağaçlarının yeniden büyümesi, filiz vermesi ve çiçek açması mümkün değil. Burada yaşayan insanların geçim kaynağı kestane. İnsanların geçim kaynağının büyük bir bölümünü kestane balından karşılanıyor. Çok büyük bir vahim bir olayla karşı karşıyayız ve tüm yetkililerin desteğini bekliyoruz."

'DESTEK BEKLİYORUZ' Göbü köyünde kestane balı üreticiliği yapan Ziraat Teknisyeni İsmail Aydın ise gal arısının verdiği zarar nedeniyle bu yıl ki kestane ve bal üretiminde düşüş beklediklerini söyledi. Endişe altında olduklarını ifade eden Aydın, "Kestane toplayarak geçinen ve arıcılık yapıp bal üretenler adında büyük kaybımız var. Devlet tarafından yapılacak çalışmayla bu soruna çözüm bulunması lazım. Yetkililere haber verdik. Geldiler baktılar. Bekliyoruz şu an elimizden gelen bir şey yok. Burada arıların kestaneden başka bal yapma imkanı yok. Başka çiçekli yerimiz yok. Burada insanlar bundan gelir kaynağı yaratıyor. Topyekun çok büyük zararımız var" diye konuştu. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelleyen, kestane üreticileri arasında 'katıl arı' olarak adlandırılan gal arısının 20 Mayıs'ta Kilimli ilçesinde tespit edildiği belirtildi. Gal arısının Zonguldak'ta ilk defa görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Bölge müdürlüğü olarak tüm ormanlarımızı tarayarak bu zararlının yayılış alanlarını araştırıyor ve ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile dayanışma halinde mücadele sürecini belirliyoruz. Kestane gal arısına karşı yırtıcı böcek olan Torymus sinensis'ı kendi laboratuvarımızda üretebilmek için, ilgili teknik elemanların Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bulunan laboratuvarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme ve akabinde Zonguldak Gökçebey de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda üretim gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirilecektir. Takiben zararlı ve yırtıcı böceklerin biyolojik yaşam seyirlerine göre üretim işlemlerine başlanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA