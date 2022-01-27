Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın yönetilmesiyle ilgili bazı konularda anlaştı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha'da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Müzakerelerin son turu gelecek hafta

Tarafların görüşmelerin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarılan açıklamada, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha'da yapılacağı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Katar ve Türkiye heyetlerinin Taliban geçici hükümetiyle Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletimi konusunda Kabil'de iki gün boyunca yoğun müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.

Katar ve Türk heyetleri arasında 2021 Aralık ayı sonlarında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış ve Türkiye ile Katar'dan iki şirket arasında eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Taliban, 2021 Haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.