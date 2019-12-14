: Katar Emiri annesi Şeyha Moza kimdir? Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani kimdir?

14.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:04

Katar Emiri annesi ve Kata Emiri'nin Türkiye ile ilişkileri sonrası Katar Emiri annesi Moza bint Nasır ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani kimdir soruları akıllara geldi. İşte Katar Emiri ve Katar Emiri Nanesi hakkında merak edilenler…

KATAR EMİRİ ANNESİ MOZA BİNT NASIR KİMDİR?

Şeyha Moza bint Nasır el-Misned, 8 Ağustos 1959, el-Hor doğumludur. Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'nin annesi, eski Katar Emiri Hamad bin Halife es-Sani'nin eşidir. 1995 yılından bu yana Katar'daki eğitim ve sosyal reformlara liderlik eden Şeyha Moza, ulusal ve uluslararası kalkınma projeleri başlattı. Eğitim çalışmalarıyla dünya çapında beğeni topladı ve Kendisi Qatar Foundation başkanı ve Silatech'in kurucusudur. 60 yaşındaki Şeyha Moza'nın eşi Hamad bin Halife es-Sani'dir.

Şeyha Moza bint Nasır el-Misned 'ın çocukları:

Casim bin Hamad es-Sani

Temim bin Hamad es-Sani

el-Mayasa bint Hamad es-Sani

Cuan bin Hamad es-Sani

Muhammed bin Hamad es-Sani

Halife bin Hamad es-Sani

Hind bint Hamad es-Sani

Katar Emiri annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Misned

KATAR EMİRİ TEMİM BİN HAMED ES-SANİ KİMDİR?

Temim bin Hamad es-Sani. 3 Haziran 1980, Doha doğumludur ve mevcut Katar Emiridir. Babası Hamed bin Halife es-Sani'nin emirlikten istifasının ardından 25 Haziran 2013 tarihinde Katar Emiri oldu.

Harrow'da ve Sherborne Okulu'nda (Sherborne, İngiltere) eğitim gördü. Daha sonra, 1998 yılında Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nden (Camberley, Birleşik Krallık) mezun olduktan sonra Middlesex Harrow School'a gitti. 1998 yılında Katar Silahlı Kuvvetleri'ninde Teğmen olarak görevlendirildi.

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani

Ağabeyi Şeyh Casim, Şeyh Temim'in lehine haklarından feragat ettikten sonra, 5 Ağustos 2003 tarihinde Katar veliahdı oldu. Babasının bir televizyon konuşmasında iktidarı teslim etmesinden sonra 25 Haziran 2013 tarihinde Katar Emiri oldu.

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