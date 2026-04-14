Çin'den Orta Doğu'da barış ve istikrar için 4 maddelik öneri
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu’da barış ve istikrar için dört maddelik bir plan önerdi. Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüşmesinde sunulan planda, egemenliğe saygı, barışçıl birlikte yaşam ve uluslararası hukuk vurgusu öne çıktı. Şi, özellikle Körfez ülkelerinin güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik dört maddelik bir öneri sundu. Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Şi, planını Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile yaptığı görüşmede paylaştı.
“BARIŞÇIL BİRLİKTE YAŞAM” VURGUSU
Öneride “barışçıl birlikte yaşama”, “ulusal egemenlik” ve “uluslararası hukuk” ilkeleri öne çıkarken, güvenlik ile kalkınmanın eşgüdüm içinde ilerlemesi gerektiği belirtildi.
KÖRFEZ ÜLKELERİNE VURGU
Şi, Orta Doğu’daki Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.
DİPLOMATİK MESAJ
Çin’in önerisi, bölgede artan gerilimler karşısında diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde geldi. Pekin yönetimi, Orta Doğu’da diyalog ve uluslararası hukuk temelinde bir yaklaşım çağrısı yaptı.