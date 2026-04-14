Bursa'da asansör boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında asansör boşluğuna düşen Fırat S. (17), ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisindeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre Fırat S., işyeri sahibi olan yakınını ziyaret etmek için gittiği fabrikada 3'üncü kata çıktı. Yük asansörüne yönelen Fırat S., kabinin katta olmaması nedeniyle adım attığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düştü. Zemin katta bulunan asansörün üzerine düşen Fırat S., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fırat S.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı