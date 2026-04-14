Bursa'da asansör boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Fırat S., ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan gençte hayati tehlike olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında asansör boşluğuna düşen Fırat S. (17), ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisindeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre Fırat S., işyeri sahibi olan yakınını ziyaret etmek için gittiği fabrikada 3'üncü kata çıktı. Yük asansörüne yönelen Fırat S., kabinin katta olmaması nedeniyle adım attığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düştü. Zemin katta bulunan asansörün üzerine düşen Fırat S., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fırat S.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı

Gece yarısı harekete geçildi, çok sayıda gözaltı kararı var
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı

Dönemin Tunceli Valisiydi! Ailesinden bir isim de gözaltında
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

Müjdeyi ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek verdi

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı