23 yaşındaki genç, tartıştığı 45 yaşındaki adamı katletti

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde Dörtyol kahveleri önünde kan donduran bir olay yaşandı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Süleyman Demirtaş ile 45 yaşındaki Sadullah Şimşek arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Demirtaş yanındaki bıçakla Sadullah Şimşek'e saldırdı. Göğüs, kalp ve karın bölgesinden ağır yaralanan Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI TAKSİDE TAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Süleyman Demirtaş'ın, Reşatbey Mahallesi'nde ticari bir takside yakalandığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Cinayetin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı