Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı'yla görüştü
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı'yla görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı'yla görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesini ziyaret eden Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ve beraberindeki heyetle başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler, siyasi durumlar, emniyetle ilgili konular ile Afganlar arası müzakereler ele alındı.

Katarlı Bakan, Taliban'a Afganistan hükümeti ve halkının geleceği için kapsamlı siyasi çözüme ulaşmak amacıyla çabaları hızlandırmak adına gerginliği azaltma ve ateşkes çağrısında bulundu.

Görüşmeye ve Berader'in ziyaretine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Doha'da 10 Ağustos'ta Afganlar arası müzakerelerdeki son durumu görüşmek üzere ABD, Çin, Özbekistan, Pakistan, İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmişti.

Aynı şekilde 12 Ağustos'ta da yine Doha'da Afganistan'daki barış sürecini görüşmek üzere Katar, Almanya, Hindistan, Norveç, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, ABD ve BM'den temsilcilerin katılımıyla bir toplantı yapılmıştı.

Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, Afgan hükümeti ve Taliban'a şiddeti durdurmaları çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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