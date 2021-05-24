Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Sudan'da
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Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Sudan'da

Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Katar uçağının gelişi Al Sani'nin uçaktan inişi ve havaalanında karşılanması Al Sani'nin havaalanından ayrılması HARTUM - Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Katar uçağının gelişi

Al Sani'nin uçaktan inişi ve havaalanında karşılanması

Al Sani'nin havaalanından ayrılması HARTUM - Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Sudan'da
Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Sudan'da
Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Sudan'da
Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Sudan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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