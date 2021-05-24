Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Sudan'da
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Katar uçağının gelişi Al Sani'nin uçaktan inişi ve havaalanında karşılanması Al Sani'nin havaalanından ayrılması HARTUM - Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Katar uçağının gelişi
Al Sani'nin uçaktan inişi ve havaalanında karşılanması
Al Sani'nin havaalanından ayrılması HARTUM - Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali