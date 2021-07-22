Katar'dan Yemen'deki "kıtlığı önleme" çabalarına 100 milyon dolar destek

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Yemen'deki "kıtlığı önleme" çabalarına 100 milyon dolar tahsis etmeye karar verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Yemen'deki "kıtlığı önleme" çabalarına 100 milyon dolar tahsis etmeye karar verdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen'deki kıtlığı önleme ve gıda güvenliğini destekleme çabalarına destek olarak 100 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi.

Bu miktar ile Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi amacıyla gerçekleştirilen BM'nin acil insanı yardım programlarının destekleneceği aktarıldı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak