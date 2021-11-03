Katar'dan vatandaşlarına "Etiyopya'yı en kısa sürede terk edin" çağrısı

Katar, vatandaşlarına "Etiyopya topraklarını mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri ve ülkedeki olaylar nedeniyle tedbirli olmaları" çağrısında bulundu.

Katar'ın Addis Ababa Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "Etiyopya topraklarındaki tüm Katar vatandaşlarını çok dikkatli olmaya ve Etiyopya Cumhuriyeti'ni mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu çağrının, Etiyopya'da güvenlik noktasında yaşanan gelişmeler ve ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal göz önünde bulundurularak yapıldığı aktarıldı.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle dün ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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