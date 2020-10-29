Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
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Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29.10.2020 05:09 | Son Güncelleme: 29.10.2020 05:12
Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar'ın bölgesel ve uluslararası düzeylerde birçok konuda iş birliği yapan, iki stratejik ortak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar'ın bölgesel ve uluslararası düzeylerde birçok konuda iş birliği yapan, iki stratejik ortak olduğunu söyledi.

Büyükelçi Göksu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doha'da düzenlenen etkinlikte, Katar'daki yerel ve uluslararası basın mensupları ve etkin sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.

İki kardeş ülkenin, halkların çıkarlarını gerçekleştiren adaletin ve Hakk'ın yanında yer aldıklarını vurgulayan Göksu, bunun, Katar ve Türkiye'nin görüş ve tutumlarındaki ortak nokta olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Katar'ı bölgesel ve uluslararası birçok konuda iş birliği içinde hareket eden iki stratejik ortak olarak niteleyen Göksu, "Bu mükemmel ortaklığın güçlendirilmesi için orijinal stratejiler geliştirilmelidir." dedi.

Göksu iki ülkenin kurduğu Yüksek Stratejik Komite'nin 5 kez toplandığına dikkati çeken Göksu, 50 anlaşmaya imza atıldığını bu yılın sonunda komitenin yeniden toplanarak yeni anlaşmalara imza atılacağının altını çizdi.

Göksu, Katar'da çeşitli sektörlerden 535 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini, 2002'den bu yana ülkedeki altyapı çalışmaları yürüten Türk müteahhitlik firmalarının 18 milyar dolarlık iş yaptığını hatırlattı.

"Türkiye'de Katarlı 179'dan fazla firma çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor" diyen Göksu, ülkedeki Doha yatırımlarının 22 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Büyükelçi Göksu, kutlama sırasında Katar toplumunda etkin sosyal medya fenomenleriyle de bir araya geldi.

Dijital diplomasinin önemine işaret eden Göksu, bunda sosyal iletişim platformları kullanımının, özellikle kendilerinin yürüttüğü diplomasiyi büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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