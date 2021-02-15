Katana Dönüyor Dünyam sözleri | Zula Mardin haritası şarkısı!

Yeni nesil şarkıcılar arasına adını yazdıran Katana, yepyeni parçasını esporun sevilen oyunlarından Türk yapımı Zula oyunu için hazırladı. Katana Dönüyor Dünyam sözleri nelerdir? Zula Mardin haritası şarkısı!

Daha önce "Yağmurun Altında" şarkısıyla dikkat çeken bir isim olanKATANA yepyeni parçasını ZULA Oyunu Mardin Haritasına özel hazırladığı

KATANA DÖNÜYOR DÜNYAM SÖZLERİ

Şarkı 19 Şubat itibarıyla paylaşılacak. Sözleri için beklemede kalın...

KATANA YAĞMURUN ALTINDA ŞARKI SÖZLERİ

Saatlerce bekledim yağmurum altında

Görmeliyim seni hava karardığında

Bulabilir miyim seni kalabalığın arasından

Gidebilirim dönüp arkama bakmadan

Oldu bileklerim doldu

Yıldızın altından korktum

İhtiyacın var mı dostum

Bana vaat eden

Harbi harbiden

Sıkı kaybeden

Veren kaybeder

Aşk kayda değer

Sen katma değer

Ben vermeyen

Verse de s*k*len

Hayat ikilem

Çek buna değer

Tek buna veren

Ses buna gelen

Ses bana verilen

Nerde veriler tüm başarılar tüm zamanlar boşuna gider

Kafamda ahde vefa

Yanımda kalan bak

Canımı sıkan adam

Sonunda kaçışacak

Saatlerce bekledim yağmurum altında

Görmeliyim seni hava karardığında

Bulabilir miyim seni kalabalığın arasından

Gidebilirim dönüp arkama bakmadan

Ne olur artık ağlama

Buna dayanamam

Annem dedi oğlum artık bak yoluna

Bakıyorum annem için

Bakıyorum ailem için

Savaşırım mahallem için

Hepimizi için

Savaşırım sabahlara kadar karşıma kimse çıkamaz

Beni kimse yoramaz

Bana sormadılar

Saatlerce bekledim yağmurum altında

Görmeliyim seni hava karardığında

Bulabilir miyim seni kalabalığın arasından

Gidebilirim dönüp arkama bakmadan