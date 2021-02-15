Katana Dönüyor Dünyam sözleri | Zula Mardin haritası şarkısı!
Yeni nesil şarkıcılar arasına adını yazdıran Katana, yepyeni parçasını esporun sevilen oyunlarından Türk yapımı Zula oyunu için hazırladı. Katana Dönüyor Dünyam sözleri nelerdir? Zula Mardin haritası şarkısı!
Daha önce "Yağmurun Altında" şarkısıyla dikkat çeken bir isim olanKATANA yepyeni parçasını ZULA Oyunu Mardin Haritasına özel hazırladığı
KATANA DÖNÜYOR DÜNYAM SÖZLERİ
Şarkı 19 Şubat itibarıyla paylaşılacak. Sözleri için beklemede kalın...
KATANA YAĞMURUN ALTINDA ŞARKI SÖZLERİ
Saatlerce bekledim yağmurum altında
Görmeliyim seni hava karardığında
Bulabilir miyim seni kalabalığın arasından
Gidebilirim dönüp arkama bakmadan
Oldu bileklerim doldu
Yıldızın altından korktum
İhtiyacın var mı dostum
Bana vaat eden
Harbi harbiden
Sıkı kaybeden
Veren kaybeder
Aşk kayda değer
Sen katma değer
Ben vermeyen
Verse de s*k*len
Hayat ikilem
Çek buna değer
Tek buna veren
Ses buna gelen
Ses bana verilen
Nerde veriler tüm başarılar tüm zamanlar boşuna gider
Kafamda ahde vefa
Yanımda kalan bak
Canımı sıkan adam
Sonunda kaçışacak
Saatlerce bekledim yağmurum altında
Görmeliyim seni hava karardığında
Bulabilir miyim seni kalabalığın arasından
Gidebilirim dönüp arkama bakmadan
Ne olur artık ağlama
Buna dayanamam
Annem dedi oğlum artık bak yoluna
Bakıyorum annem için
Bakıyorum ailem için
Savaşırım mahallem için
Hepimizi için
Savaşırım sabahlara kadar karşıma kimse çıkamaz
Beni kimse yoramaz
Bana sormadılar
Saatlerce bekledim yağmurum altında
Görmeliyim seni hava karardığında
Bulabilir miyim seni kalabalığın arasından
Gidebilirim dönüp arkama bakmadan