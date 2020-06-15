Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
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Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kentte son zamanlarda yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Son 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısıdır. Dünkü sayımız pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
15.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:11

Valiler Kararnamesiyle Manisa Valiliğine atanan Karadeniz, Kastamonu Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu. Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile Kastamonu Valiliği olarak ilave tedbirler alarak mücadele ettiklerini söyledi.

Son dönemde Kastamonu'da pozitif vaka sayasında artış gözlemlendiğini dile getiren Karadeniz, "Bu işin şakası yok, bitti diye bir şey yok. Normal yaşantımıza devam etmek istiyorsak maskemizi tam takacağız, mesafeye uyacağız. Herkes kendi kişisel hijyenini sağlayacak. Bu sadece yolda gezerken ya da tanımadığımız kişilere karşı alınacak önemlerden değil. İş arkadaşlarımıza, akrabalarımıza ve herhangi bir kalabalık ortamda alabileceğimiz bir tedbir." diye konuştu.

"HER GELEN RAKAM İLİN REKORU"

Virüsün çok çabuk bulaştığını vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:"Bir fedakarlık yaptık, bu fedakarlığın ödülünü alacakken kendi kendimizi cezalandırmaya çalışıyoruz. Okullar açılıncaya kadar vakaları aşağıya çekmemiz lazım. Bu şekilde devam ederse eğitimi de olumsuz etkiler. Son 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısıdır. Dünkü sayımız pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Pandeminin yoğun olduğu dönemde il dışından gelenleri takip ettik. Sorun il dışından gelenlerden dersek yanlış olur. Sorun il dışından gelenlerle temas kurmaktadır. İl dışından gelen ile aynı evde kalmayacaksın, ortak masada yemek yemeyeceksin. Herkes kendi tedbirini almaya başladığı an sorun çözülmüş olacak. Ölüm vakalarında sayımız düşük. Sağlık teşkilatının özveriyle çalışmasının göstergesidir. Son 1 ayda tespit ettiğimiz vakalar, gelen vakaların temasta bulunduğu kişilerin taraması sonucu ortaya çıktı. Kastamonu'da 5 bin 286 kişiye test yapıldı."

"CEZAEVLERİYLE İLGİLİ ÇOK HASSAS DAVRANILIYOR"

Cezaeviyle ilgili çok hassas davranıldığını belirten Karadeniz, "Gardiyanlar 3 ekibe ayrıldı. Evlerinden yurda alınıyorlar ve yurda alındıktan sonra test yapılıyor. Yurttaki karantinanın ardından da test yapılıyor. Ardından cezaevine gidiyorlar. Bunun da faydasını çok gördük." diye konuştu.

"TESTLERDE POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 12"

Vali Karadeniz, halk sağlığı uzmanlarının özverili şekilde çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Tespit edilen vakaların yüzde 80'i halk sağlığı uzmanlarının çalışmaları neticesindedir. Onlar bu işin görünmez kahramanları. Arka planda çalışıyorlar, her vakayı tek tek inceliyorlar. Kastamonu'da herkes vaka sayısında sahil bölgesinin daha yoğun olacağını düşünüyor ama rakamlar öyle söylemiyor. Dünkü yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yaklaşık yüzde 10 ile 12. İç kesimdeki özellikle birkaç ilçemizde yoğunluk var."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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