Kastamonu Valisi Çakır AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kastamonu Valisi Çakır AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu Valisi Çakır AA'nın
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çakır, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Çakır, haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir " ve spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesine oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hem çok anlamlı hem de tarihe not düşen kareler olduğunu ifade eden Çakır, "Anadolu Ajansı bu toprakların sesini duyurma noktasında çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu yaz Bozkurt ilçesinde büyük bir sel felaketi yaşandı. Yılın fotoğrafları arasında bu selin büyüklüğünü gösteren bir fotoğraf da bulunuyor. Bölgede yaşananların hızlı bir şekilde duyurulması ve Türkiye'deki basına öncülük etmesi nedeniyle Anadolu Ajansını kutluyorum." dedi.

Kastamonu Valisi Çakır AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kastamonu Valisi Çakır AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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