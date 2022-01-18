Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle 180 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle 180 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle 180 köye ulaşım sağlanamıyor
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 180 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 180 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ağlı'da 4, Araç'ta 3, Azdavay'da 34, Bozkurt'ta 7, Cide'de 17, Çatalzeytin'de 3, Daday'da 14, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 5, Küre'de 4, Pınarbaşı'nda 25, Seydiler'de 4, Şenpazar'da 3, Taşköprü'de 5 ve Tosya'da 1 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta 23, Tokat'ta ise 15 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Tokat, Sinop, kar, Güncel, Haber

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