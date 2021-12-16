Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da kar yağışı başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Çankırı ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyarıyor.

Çankırı'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise yol kontrollerini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinden itibaren sulu kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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