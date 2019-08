Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi

20.08.2019 11:14

Kastamonu'da bulunan Şapka Müzesi'nde Hunlardan bugüne kadar kullanılan 800'ün üzerinde şapka sergileniyor.

Şapka İnkılabı'na da ev sahipliği yapan kentteki müzede, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fötründen, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in kasketine çok sayıda ünlü ismin şapkası yer alıyor.

Kastamonu'da Şapka İnkılabı'nın ilan edilmesi nedeniyle 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Şapka Müzesi, sergilenen şapka ve diğer başlıklarla ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesinin Kastamonu'da olduğunu hatırlattı.

- "Her geçen gün şapka sayımız artıyor"

İnkılabın kent için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Aynan, "Müze, Atatürk'ün Şapka İnkılabı'nı Kastamonu'da yapması nedeniyle 2008 yılında açıldı. Şu anda burada 800'ü aşkın şapka bulunuyor. Her geçen gün şapka sayımız artıyor." diye konuştu.

Müzede farklı dönemlere ait şapkaların sergilendiğini anlatan Aynan, şöyle devam etti:

"Müzemizin bir bölümünü şapkanın tarihine ayırdık. Bu bölümde Hunlardan Cumhuriyet dönemine kadar şapkalar yer alıyor. Diğer bölümde ise Cumhuriyet döneminden günümüze kullanılan şapkalar bulunuyor. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in 'kimseye vermem' dediği şapkası sergileniyor. Bunun dışında, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in, MFÖ'nün, Safiye Soyman'ın, Filiz Akın'ın şapkaları başta olmak üzere çok çeşitli şapkalar bulunuyor."

Aynan, müzeye ilginin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Ziyaretçi sayımız oldukça yüksek. 2019 yılının ağustos ayına kadar 92 bin 142 ziyaretçi kültür merkezimizi gezdi." dedi.

Ziyaretçilerden Nursel Dibek de Kastamonu'da yaşadığını söyledi.

Daha önce de müzeye geldiğini belirten Dibek, "Eskiden camlar, koruyucular yoktu. Buralar düzenlendi ve güzel bir görüntüye sokuldu. Müze haline geldi." ifadelerini kullandı.

İçeride çeşit çeşit şapkaların yer aldığına işaret eden Dibek, şunları kaydetti:

"Burada çok farklı şapkalar var. Bunlar çok ilginç geliyor bana. Eski şapkalar, başbakanların, ünlü insanların ve tasarımcıların şapkaları var. Önemli bir değer diye düşünüyorum. Ben de bir çizerim, buradaki şapkaların fotoğrafını çekip evde çiziyorum."

Zümra Karahan da İstanbul'da yaşadığını aktararak, "İlk kez geldim. Çok değişik ve ilginç bir yer. Eskiden yaşayan insanların şapkaları var. Bunlar gerçekten çok ilginç şeyler. Çok beğendim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA