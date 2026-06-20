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Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu

Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 06.00'DA

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

İLK 11'LER

Türkiye :   Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay:  Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Keremin torpili nerden geliyor acaba

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Haber YorumlarıMichael Stekelenburg:

oynatma su keremi

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Haber YorumlarıYunus Baz:

yine kerem var yaa, can uzunu neden aldınız o zaman kadroya ???

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Haber YorumlarıAhmet yeşil:

Haydi bakalım gururlandır bizi millilerimiz ????

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Haber Yorumlarımusa çiftçi:

yine keremi forvete koymuş

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