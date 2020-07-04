Kastamonu'nun yaylasında 200'den fazla motosikletli kamp yapıyor
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Kastamonu'nun yaylasında 200'den fazla motosikletli kamp yapıyor

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yaylada 200'ün üzerinde motosikletli kamp kurdu.

04.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:08

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yaylada 200'ün üzerinde motosikletli kamp kurdu.

Araç Belediyesi ev sahipliğinde Motosiklet Derneğinin talebi üzerine düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin pek çok ilinden gelen 200'den fazla motosikletli Fındıklı Yaylası'ndaki kamp alına giriş yaptı.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki Fındıklı ve Gölcük yaylalarının Türkiye'nin önemli yaylaları arasında bulunduğunu belirtti.

Motosiklet Derneği üyelerinin talebi üzerine organizasyonun düzenlendiğini anlatan Sarıkaya, "Gerekli izinleri Kaymakamlığımız aracılığıyla buradaki organizasyonun düzenlenmesine katkı sunduk. Misafirlerimizin burada rahat konaklaması, kamp alanının yaşanılır kılınması için gerekli organizasyonları yaptık. Aileleriyle, çocuklarıyla gelenler var. Toplam 400 kişinin burada olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ise kamp için ilk önce Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, daha sonra da 37 Riders Motosiklet Kulübü ile görüştüklerini anlattı.

Görüşmeler sonucunda Fındıklı Yaylası'nda kamp yapmaya karar verdiklerini belirten Efe, "Diğer kulüpler de bize destek verdi. Ankara'dan 250 kişiye yakın katılım oldu. Fındıklı Yaylası'nı çok beğendik. El değmemiş, mükemmel keyifli bir yer. Kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer. Herkesin bu doğayı, bu harika yeri görmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Nesime Buyrukoğlu ise kampa perşembe günü başladıklarını vurgulayarak, "Burada doğal güzellikler var, insanlar çok sıcak kanlı. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Kastamonu'nun yaylasında 200'den fazla motosikletli kamp yapıyor

Kaynak: AA

Manşet

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