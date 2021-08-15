Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı

Kastamonu'da selden etkilenen İnebolu ilçesinde önemli bir gelişme yaşandı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayane ve otopsi işlemlerinin devam ettiği bilgisine yer verildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 59'A YÜKSELDİ

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar nedeniyle Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi ülkeyi yasa boğdu. Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi; toplam 77 vatandaşımız ise halen kayıp. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçelerde ise ekipler, selden geriye kalan enkaz ve çamuru temizleyebilmek için canla başla çalışıyor.