Kastamonu'da yoğun kar yağışı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Mart ayında yağan kar sebebiyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yapılan uyarılar sonrası balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile Mart ayının son haftası Kastamonu'nun İnebolu ilçesi beyaza büründü. İnebolu-Kastamonu yolunda etkili olan yağış sebebiyle kar kalınlığı 20 santimi buldu. Yalancı bahara aldanarak kış lastiklerini söken bazı araçlar yolda kaldı. Araç sürücüleri zincir takarak yolda ilerleyebildi. Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri İnebolu-Kastamonu yolunda etkili olan kar yağışı sonrası yolları açık tutmak için iş makineleriyle yoğun çaba sarf etti.

İnebolu'ya bağlı 34 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı