Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

23.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:35

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor Kastamonu'da öğleden sonra özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı giderek şiddetini arttırıyor.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'da öğleden sonra özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı giderek şiddetini arttırıyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerine ulaşımın sağlandığı karayolunun Yaralıgöz geçidinde kar yağışı başladı. Ayrıca Kastamonu-Araç karayolu Diphan mevkii ile Azdavay-Pınarbaşı karayolu Suğla Yaylası'nda da kar yağışı görülüyor.

Kastamonu-Çankırı arasında kalan Ilgaz Dağı'nda da kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri güzergahlarda tedbirlerini arttırdı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü.

Bir iş için Kastamonu'ya geldiğini söyleyen Ali Yıldız, "Şu anda Mart ayının sonuna doğru geldik. Fakat Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde kar yağışı başladı. Kar yağışının bu gece itibariyle de devam etmesi bekleniyor. İnşallah kazasız belasız yolumuza devam ederiz" dedi.

Dün Kastamonu'ya gelirken Ilgaz Dağı mevkiinde hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Yıldız, "Aynı güzergahtan Kocaeli'ne doğru dönüşe geçtik. Acayip bir şekilde kar var, her yer bembeyaz olmuş. Bir nevi bahar ayında kışı yaşıyoruz" diye konuştu.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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