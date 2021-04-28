Kastamonu'da feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir otomobilde yandı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir otomobilde yandı. Yangında iki kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı. Yangını söndürme çalışmaları ise halen devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz'ın ortak kullandığı evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazları kullandıkları eve sıçradı. Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına Ulus, Devrekani, Azdavay itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi. Yangında Fatma Yılmaz (89) ile kızı Cemile Yılmaz (65) alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti. Mevlüt Yılmaz da yangında yaralandı. Yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında şu an itibariyle üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında bir otomobilde alevlerin arasında kalarak yandı.

Halen devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, "Saat 09.00 sıralarında ihbar aldığımızda yangın ekibimizle birlikte buraya intikal ettik. Demirtaş köyü Ahmetağa Mahallesine geldiğimizde 3 evin ve 1 otomobilin yandığını gördük. Maalesef 2 ev boş, 1 evde ise 5 kişi yaşıyor. Bu 5 kişinin yaşadığı evde zaten yangın çıkıyor. Evdeki 3 kişi kendilerini kurtarmış, bunlardan bir tanesinde vücudunda çeşitli yara bere izleri var. Ama maalesef 92 yaşındaki teyzemizle 65 yaşındaki kızı evde mahsur kalarak hayatlarını kaybettiler. İki can kaybı maalesef bizleri üzdü. Bunun yanı sıra üç ev ve bir otomobilde yandı. Yangına müdahale ediliyor. Yangına müdahalemizde Devrekani, Seydiler, Ulus, Azdavay ve tabii ki Pınarbaşı Belediyesi olarak yangına müdahale ettik ve şu anda kontrol altına alınmış durumda. Üzücü olan iki can kaybı. Henüz yangının neden çıktığı bilinmiyor. Evde yangından kendisini kurtaranlar henüz daha kendilerine gelemediler. Onlarında bu konuyla ilgili açık ve net bildikleri bir şey de yok" dedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Kastamonu'da feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı
Son dakika! Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 10:56:08. #1.15#

title