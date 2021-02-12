Kastamonu'da deprem oldu! Kastamonu deprem şiddeti kaç? 12 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! Karamıkmolla nerede? Kastamonu'da deprem mi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 12 Şubat Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Son olarak Karamıkmolla, Kastamonu'da deprem oldu. Kastamonu'da deprem mi oldu? Karamıkmolla nerede? İşte depremin detayları!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 12 Şubat 2021 Cuma günü Karamıkmolla, Kastamonu'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Karamıkmolla deprem oldu! Kastamonu'da deprem oldu!

KASTAMONU'DA DEPREM OLDU

Kandilli verilerine göre Kastamonu deprem verileri:

Yer: KARAMIKMOLLA-(KASTAMONU)

Büyüklük: 4.9

Zaman: 06:37:54

AFAD verilerine göre Kastamonu deprem verileri:

Yer: Kastamonu - Merkez

Büyüklük: 4.5

Zaman: 06:37:54

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KARAMIKMOLLA NEREDE?

Karamukmolla Köyü Kastamonu ilinde yer almakta olup, Kastamonu Merkez Köyleri semtinde bulunan Karamukmolla Köyü Kastamonu Merkez ilçesine bağlıdır..