Kastamonu'da deprem oldu! Kastamonu deprem şiddeti kaç? 12 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! Karamıkmolla nerede? Kastamonu'da deprem mi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kastamonu'da deprem oldu! Kastamonu deprem şiddeti kaç? 12 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! Karamıkmolla nerede? Kastamonu'da deprem mi

12.02.2021 06:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:18
Kastamonu'da deprem oldu! Kastamonu deprem şiddeti kaç? 12 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! Karamıkmolla nerede? Kastamonu'da deprem mi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 12 Şubat Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Son olarak Karamıkmolla, Kastamonu'da deprem oldu. Kastamonu'da deprem mi oldu? Karamıkmolla nerede? İşte depremin detayları!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 12 Şubat 2021 Cuma günü Karamıkmolla, Kastamonu'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Karamıkmolla deprem oldu! Kastamonu'da deprem oldu!

KASTAMONU'DA DEPREM OLDU

Kandilli verilerine göre Kastamonu deprem verileri:

Yer: KARAMIKMOLLA-(KASTAMONU)

Büyüklük: 4.9

Zaman: 06:37:54

Kastamonu'da deprem oldu! Karamıkmolla deprem şiddeti kaç? 12 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! Karamıkmolla nerede? Kastamonu'da deprem mi

AFAD verilerine göre Kastamonu deprem verileri:

Yer: Kastamonu - Merkez

Büyüklük: 4.5

Zaman: 06:37:54

Kastamonu'da deprem oldu! Karamıkmolla deprem şiddeti kaç? 12 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! Karamıkmolla nerede? Kastamonu'da deprem mi

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KARAMIKMOLLA NEREDE?


Karamukmolla Köyü Kastamonu ilinde yer almakta olup, Kastamonu Merkez Köyleri semtinde bulunan Karamukmolla Köyü Kastamonu Merkez ilçesine bağlıdır..

Kastamonu'da deprem oldu! Karamıkmolla deprem şiddeti kaç? 12 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! Karamıkmolla nerede? Kastamonu'da deprem mi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Beren Saat Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Mahkeme England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da deprem oldu! Kastamonu deprem şiddeti kaç? 12 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! Karamıkmolla nerede? Kastamonu'da deprem mi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 07:18:41. #1.16#
title