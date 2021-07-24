Kastamonu'da denizde kaybolan genç aranıyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Serhat Özcan (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi.

Özcan'ı bulmak için hem karadan hem de denizden arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına ilçedeki balıkçılar da katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel