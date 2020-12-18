Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

18.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:03
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Ayvalı köyü, artan korona virüs salgını nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kapsamında köye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, güvenlik ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı.

Çetmi köyünde karantina uygulamasına devam edildi

Öte yandan geçtiğimiz hafta korona virüs vakalarının artış gösterdiği Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyü de 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinanın bitmesine rağmen köyde, Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine köyde 10 gün süreyle tekrar karantina uzatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Samet Aybaba Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 21:03:32. #1.15#
title