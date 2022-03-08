Kastamonu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çelenk sunum programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'na kadın sivil toplum örgütleri ve derneklerce çelenk sunuldu.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Latife Ergün, burada yaptığı konuşmada, cinsiyet eşitliği olmadan sürdürülebilir ve eşit bir geleceğe ulaşılamayacağını söyledi.

Dünyada tarım üretiminin yüzde 80'inin kadın eliyle gerçekleştiğine dikkati çeken Ergün, "Gerek çocuk yaşta evliliklerin, gerek kadına karşı şiddetin engellenmesi için dünya genelinde kararlılıkla mücadele edilmelidir. Daha güzel bir dünya, daha güçlü bir Türkiye, daha güzel yarınlar ancak kadınların toplum hayatına eşit katılımı ile mümkündür." ifadelerini kullandı.