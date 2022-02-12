Kastamonu'da 4 katlı binada heyelan tehlikesi... Çatlakların oluştuğu apartman tahliye edildi - Haberler
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Kastamonu'da 4 katlı binada heyelan tehlikesi... Çatlakların oluştuğu apartman tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı, Cemal İlyasoğlu - Yerel
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Kastamonu'da 4 katlı binada heyelan tehlikesi... Çatlakların oluştuğu apartman tahliye edildi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.

İNEBOLU, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 4 katlı binada heyelan tehlikesi... Çatlakların oluştuğu apartman tahliye edildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi yaşayan 4 katlı bina tahliye edildi. Heyelan sebebiyle binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Habibe Sarul ile oğulları Oğuz ve Suat Sarul'a ait, apartmanda 3 ailenin yaşadığı öğrenildi. İnebolu Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemesinin ardından 3 ailenin oturduğu apartman tahliye edilerek mühürlendiği öğrenildi.

Kastamonu'da 4 katlı binada heyelan tehlikesi... Çatlakların oluştuğu apartman tahliye edildi

Kastamonu'da 4 katlı binada heyelan tehlikesi... Çatlakların oluştuğu apartman tahliye edildi

Kastamonu'da 4 katlı binada heyelan tehlikesi... Çatlakların oluştuğu apartman tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / Cemal İlyasoğlu - Yerel

Toprak Kayması, Kastamonu, İnebolu, Yerel, Haberler

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