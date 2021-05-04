Kastamonu'da 2 kişide İngiltere varyantı tespit edildi, 30 temaslı karantinaya alındı
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Kastamonu'da 2 kişide İngiltere varyantı tespit edildi, 30 temaslı karantinaya alındı

Kastamonu'da 2 kişide İngiltere varyantı tespit edildi, 30 temaslı karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN - Haberler | Sağlık

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2 arkadaşta İngiltere varyantlı koronavirüs tesbit edildi.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2 arkadaşta İngiltere varyantlı koronavirüs tesbit edildi. Temaslı 30 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Cide Devlet Hastanesi'nde danışma görevlisi olan Yusuf Türkoğlu ile ilçede esnaflık yapan Erkan Çakmak isimli 2 arkadaş, 2 gün önce rahatsızlanınca hastaneye giderek Covid-19  testi yaptırdı. Açıklanan testlerinin sonucunda İngiltere varyantlı koronavirüs taşıdığı anlaşılan 2 arkadaş, evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

'BİZİMLE TEMAS KURAN HERKES TEST YAPTIRSIN'Sağlık durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiğini ifade eden Yusuf Türkoğlu ile Erkan Çakmak, son durumlarını sosyal medya hesabından duyurarak temas kurdukları kişilerin önlem almalarını istedi.Durumuyla alakalı açıklamada bulunan Erkan Çakmak, "Arkadaşım Yusuf'la birlikte kendimizi kötü hissedince test yaptırdık. Test sonuçlarımız maalesef İngiltere varyantlı pozitif çıktı. Yakın temas kurduğum herkesi arayarak bilgi verdim. Arkadaşım Yusuf ile birlikte sağlık durumumuz gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Kimse bu salgın 'bana uğramaz' demesin ve lütfen önlemini alsın" dedi.

Testleri pozitif çıkan 2 kişiyle temaslı olan 30 kişinin de önlem amaçlı evlerinde karantina altına alındığı öğrenildi.


Kastamonu'da 2 kişide İngiltere varyantı tespit edildi, 30 temaslı karantinaya alındı
Kastamonu'da 2 kişide İngiltere varyantı tespit edildi, 30 temaslı karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN

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