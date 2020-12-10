Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

10.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:40
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre İnebolu İlçesine bağlı Evrenye köyünde sabah saatlerinde Şerife Arslan ve ailesinin oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahipleri ise yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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