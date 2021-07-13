Kastamonu belediyelerinden teşekkür ziyareti
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Kastamonu belediyelerinden teşekkür ziyareti

Kastamonu belediyelerinden teşekkür ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kastamonu'ya bağlı Cide, Araç ve Daday ilçelerinin belediye başkanları, yerel yönetimlerin hizmetlerinin aksamadan sürmesi için kendilerine destek sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kastamonu'ya bağlı Cide, Araç ve Daday ilçelerinin belediye başkanları, yerel yönetimlerin hizmetlerinin aksamadan sürmesi için kendilerine destek sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kastamonu'ya bağlı Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ile Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, kendilerine arazöz ve otobüs hibe ederek, hizmetlerinin aksamadan sürmesine destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyarete Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş da katıldı. Mutlu ve Sarıkaya, Başkan Soyer'in bu desteğinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Soyer de imkanlar dahilinde ancak bunu yapabildiklerini, oysa gönlünden çok daha fazlasının geçtiğini söyledi.

Kaynak: Habermetre

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