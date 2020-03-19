Kasrik Boğazı, kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor
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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Şırnak, Kasrik, Güncel

Kasrik Boğazı, kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazı, kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

19.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:24
Kasrik Boğazı, kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazı, kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Doğal sit alanında ikisi kritik tür olmak üzere 18 bitki ve tehlike kategorilerine göre dördü, yayılım durumlarına göre biri kritik tür olmak üzere 141 hayvan çeşidinin belirlendiği Kasrik Boğazı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Kasrik Belde Belediye Başkanı Mehmet Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin konum itibarıyla havası ve suyuyla çok güzel ve nezih bir yer olduğunu, tarihi köprüsü, mağaraları, kanyonuyla görülmesi gereken yerler arasında bulunduğunu söyledi.

Çevre il ve ilçelerden özellikle bahar aylarında çok sayıda vatandaşın piknik için geldiğini belirten Şanlı, şunları kaydetti:

"Beldemizin kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesi çok yerinde ve doğru bir karar oldu. Belde halkı olarak çok büyük bir memnuniyetle karşıladık. Böyle bir kararın ardından turizm hareketliliği bekliyoruz. Bu da beldemizin gelişmesini sağlayacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin gelecek olması esnafı ve ticaretimizi hareketlendirecektir. Bu kararı alan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerimize teşekkür ederiz."

"Bölge güzellikleriyle anılsın"

AK Parti Kasrik Teşkilat Başkanı Bahattin Şanlı da Kasrik'in tarihi bir bölge ve kentin mesire alanı olduğunu dile getirdi.

Bölgenin manzarası, yeşiliyle çok güzel ve herkesin oturup dinlenebileceği bir yer olduğunu anlatan Şanlı, şöyle konuştu:

"Kasrik Boğazı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine belde halkı olarak çok sevindik. Beldemizin tanıtılması bizi çok mutlu etti. Yurt dışından, yurt içinden Cizre'ye misafir geldiği zaman mutlaka buraya gelir. Herkesi buraya davet ediyorum. Gelip burayı görsünler. Cumhurbaşkanımız ve devletimiz sayesinde hiçbir sıkıntımız yok. Bölgenin terörle değil güzellikleriyle, yaylalarıyla, mesire alanlarıyla anılmasını istiyoruz."

Trabzon'dan gelerek ailesiyle boğazı gezen Köksal Danışmaz ise sık sık ziyaret ettikleri bölgede gezilecek çok yerin olduğunu söyledi.

Yöre turizminin gelişmesi için tanıtılması gerektiğini belirten Danışmaz, "Doğası çok güzel. Nezih ve güzel bir ortam var. Yöredekilerin dostluğu, misafirperverliği ve içtenliği her şeye bedel. Bir de Kasrik Boğazı gibi güzellikler eklendiğinde tadına doyum olmuyor." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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