Kaspersky, "Anti Virüs Yazılımı" kategorisinde "Yılın Markası" seçildi

25.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:57

Kaspersky, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen World Branding Forum'un ödül etkinliği olan World Branding Awards'ta "Anti Virüs Yazılımı" kategorisinde "Yılın Markası" ödülünü kazandı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Kensington Sarayı'nda düzenlenen etkinlik, dünyanın en iyi markalarını gösterdikleri başarı için ödüllendiriyor. Değerlendirme süreci, marka değeri, açık oylama ve tüketici pazar araştırması olmak üzere üç aşamada gerçekleşiyor. World Brand Forum, gelir yaklaşımı modeli üzerine bir finansal değerlendirme yapıyor ve adayların her biri için bir pazar araştırması puanı hesaplıyor. Kullanıcılar da internet üzerinden yapılan oylama ile fikirlerini belirtiyor. Değerlendirmeler sonucunda ise Kaspersky olağanüstü markalar arasında yer aldı.

Yeni marka kimliğine geçen Kaspersky, şirketin odağını "siber güvenlikten", daha geniş bir kavram olan "siber bağışıklığa" dönüştürdü. Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, Yılın Markası Ödülü'nü kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kaspersky'nin marka kimliğini yenilediği dönemde bu ödülü kazanmanın çok önemli olduğunun altını çizen Winton, "Dünya 1997'de kurulduğumuz dönemdekinden çok farklı bir yer. Artık dünyanın yeni ihtiyaçları var ve biz de bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil gelecekte de karşılamak için yenilenmeliyiz. Yeni marka kimliğimiz yalnızca bir logo değişikliğinden ibaret değil, yaptığımız işi her açıdan biçimlendiren bir felsefeyi temsil ediyor. Siber tehditlere karşı bağışıklık kazanmış, daha güvenli bir dünya için kuruyoruz. Tüm insanların ve kurumların teknolojiyi güvenle kullanıp daha iyi hale getireceği, Kaspersky ürün ve hizmetlerinin buna destek olacağı bir dünya için çalışıyoruz." diye konuştu.

İş ortaklarının ve müşterilerinin yeni marka hakkında harika yorumlar yaptığını belirten Winton, "Şirketimize ve sektörümüze yeni bir yol açan bu değişikliklerin, işlerini Kaspersky ile birlikte büyütmeleri için iş ortaklarımıza daha çok neden sunacağına inanıyoruz." dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kaspersky'nin yeni marka kimliğinin tasarım, geliştirme ve uygulanma sürecinde çeşitli ajanslarla birlikte çalıştığı vurgulandı. Veri ve teknoloji üzerine odaklanmış bir kreatif ajans olan Wunderman Thompson, marka platformunun ve 'Geleceği Sunma' felsefesinin oluşturulmasına yardımcı oldu. Şirketin özünde bağlı kaldığı üst düzey yazılım mühendisliği uzmanlığını temsil eden yeni görsel kimlik ve logo ise Moving Brands adlı ajans tarafından tasarlandı.

Kaynak: AA