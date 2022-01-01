Kaşar peynirinde kıvam için patates püresi hilesi

ANTALYA (DHA) - GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, "1 kilo kaşarda 10-12 kilogram süt kullanılması gerekirken, bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor" dedi.

Tüketiciye sunulan ürünlerde taklit ve tağşiş son bulmuyor. Bazı üreticiler gıda ürünlerinde maliyetten kaçmak için farklı hilelere başvuruyor. Bunların arasında en tehlikelilerinden biri ise süt ve süt ürünlerindeki hileler. Son zamanlarda kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki farkla gündeme gelen peynirlerde ise birçok taklit ve tağşiş bulunuyor. 1 kilogramında yaklaşık 10 kilo süt kullanılması gereken kaşar peynirinin kıvamı, farklı maddelerle sağlanıyor. Bazı üreticiler tarafından aroma vericiler, renklendiricilerin kullanıldığı kaşar peynirinde asıl tehlike ise kıvamı için patates püresi kullanılması. Başka bir durum ise kaşar peyniriyle aynı reyonda satılan ve artmış peynirlerin farklı işlemlerden geçirildikten sonra üretildiği tost peynirleri. Uzmanlar, fiyatı kaşar peynire göre daha uygun olan tost peynirleri konusunda etiketlerin kontrol edilmesi uyarısında bulunuyor.

Bu tür durumlarda tüketicinin kendi başına yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu belirten Manavoğlu, "Kaşar peynirinde içerisindeki süt ve yağ miktarı değişebiliyor, farklı maddeler eklenebiliyor. Kaşarda olması gereken 10-12 kilogram süt ise bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor. Gıda öyle bir madde ki akıl almayacak hilelerle, aroma verici, renklendirici kullanılarak piyasaya sürülüyor. Öncelikle etiketler kontrol edilmeli, güvenilir markalar kullanılmalı" dedi.