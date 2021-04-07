Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
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Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü

İhlas Haber Ajansı / MISRA EZGİNUR GÖÇER - Haberler | Güncel

Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü -Denetimlerde araç fotoğraflarının çekilmesine tepki gösteren birkaç pazar esnafı ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı -Uyarı anonsuna rağmen araçlarını tezgahlarının arkasında bulunan kaldırımlara park ederek pazar...

Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü

-Denetimlerde araç fotoğraflarının çekilmesine tepki gösteren birkaç pazar esnafı ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı

-Uyarı anonsuna rağmen araçlarını tezgahlarının arkasında bulunan kaldırımlara park ederek pazar alanının daralmasına neden olan 68 esnaf hakkında tutanak tuttu

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerinin Çarşamba pazarındaki rutin denetimlerinde gerginlik yaşanırken, kurallara uymayan 68 esnaf hakkında tutanak tutuldu.

Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde vatandaşları ve pazar esnafını maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı. Araçlarını tezgahlarının arkasında bulunan kaldırımlara park ederek pazar alanının daralmasına neden olan esnafı uyaran zabıta ekipleri, sabah saatlerinde anons edilmesine rağmen bu kurala uymayan 68 esnaf hakkında tutanak tuttu.

Zabıta ekiplerinin üzerine yürüdü

Öte yandan zabıta ekipleri, tutacakları tutanaklar altına delil olarak koymak üzere araç plakaların fotoğrafını çekmesi sebebiyle gergin anlar yaşandı. Bu sırada araçlarının fotoğraflarının çekilmesinin kendilerini tahrik ettiğini söyleyen iki esnaf, tezgahları arkasındaki meyve kasalarını tekmeleyerek ekiplerin üzerine yürüdü. Polis ekipleri ve zabıta amiri tarafından sakinleştirilen esnaf hakkında araç park etme kurallarına uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Bir başka esnaf ise, kural ihlali yaparak park ettiği aracının tezgahın üzerindeki şemsiyeleri tuttuğunu gerekçe göstererek tutanak tutulmasına tepki gösterdi.

Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü
Zabıta ile pazar esnafı arasında gerginlik...Zabıtanın üzerine yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MISRA EZGİNUR GÖÇER

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