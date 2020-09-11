Boş bulduğu büfeye giren kadın, kasadan çaldığı parayı iç çamaşırına sakladı
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Boş bulduğu büfeye giren kadın, kasadan çaldığı parayı iç çamaşırına sakladı

Edirne'de bir kadın, erkek arkadaşı ile birlikte içerisinde sahibinin olmadığı büfeye girerek kasadan para çaldı. Kasadan çaldığı 50 lirayı iç çamaşırına saklayan kadının hırsızlık anları güvenlik kamerasına yakalandı.

Boş bulduğu büfeye giren kadın, kasadan çaldığı parayı iç çamaşırına sakladı
11.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:10

Edirne'nin Keşan ilçesinde , işletmecisinin bir süreliğine ayrıldığı büfeye giren G.T. adlı kadın, kasadaki 50 lirayı alıp, iç çamaşırına sakladı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Boş bulduğu büfeye giren kadın, kasadan çaldığı parayı iç çamaşırına sakladı

Olay, Büyük Cami Mahallesi Eski Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. Biri kadın, 2 kişi, işletmecisinin kısa süreliğine ayrıldığı büfeye girdi. Erkek kapıyı gözetlerken, kadın ise kasada bulunan 50 TL parayı alarak iç çamaşırının içine sakladı. İki şüpheli daha sonra büfeden ayrıldı. Bir süre sonra iş yerine dönen işletme sahibi hırsızlığı fark edip, polise haber verdi.

KADIN ŞÜPHELİ ARANIYOR

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden erkek olanın A.K., kadın olanın ise G.T. olduğunu belirledi. A.K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli G.T.'nin yakalanması için de çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kasadan aldığı parayı sütyenine sakladı
Kasadan aldığı parayı sütyenine sakladı

Kaynak: DHA

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