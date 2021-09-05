Kaş'ta Gömbe Panayır Alanı törenle açıldı

Antalya (AA) -Kaş ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Gömbe Panayır Alanı'nın açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Antalya (AA) -Kaş ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Gömbe Panayır Alanı'nın açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, açılışta yaptığı konuşmada, Gömbe Panayır Alanı çalışmasını tamamladıklarını, Kentsel Tasarım ve Düzenleme projesinin de ihalesini yaptıklarını söyledi.

3 bin 432 metrekare panayır alanı ve çevre düzenlemesiyle Gömbe'nin güzel bir çehreye kavuşacağını belirten Ulutaş, projenin gerçekleşmesine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, il ve ilçe başkanlarına, kamu kurumlarına ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Mutlu Ulutaş'ı, Gömbe'ye kazandırdığı panayır alanı için tebrik ederek, "Biz eserlerimizle konuşacağız. Yaptıklarımızla konuşacağız. Hizmetlerimizle konuşacağız. Bundan sonraki süreçte de Kaş'ımızın gerek altyapısı gerekse elektrik ve ulaşım sorunları için verdiğimiz tüm sözleri tutacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimizle Kaş'ımızın eksiklerini ve yapacaklarımızı adım adım uygulayacağız." diye konuştu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ise "Gömbe Panayır Alanına yıllardır geliyorum. Burası derme çatma, naylon ve muşambaların altında, kışın üstüne yağmur yağan, yazın güneş geçen bir haldeydi. Yapılan panayır alanı, Gömbe'ye yakışan bir yer oldu. Bu hizmet için Mutlu Ulutaş'a, esnaf-sanatkarım ve pazarcı esnafım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından panayır alanının açılışı, duaların okunması ve protokol üyelerince kurdeleyi kesilmesiyle yapıldı.

Açılıştan sonra protokol, alanda esnaf ziyaretinde bulundu.

Gömbe Mahallesi'ndeki programa, Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Atay Uslu, AK Parti MKYK üyesi, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İlçe Başkanı Okay Bilgin, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci