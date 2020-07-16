Kaş'ta '15 Temmuz' etkinlikleri
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Kaş'ta '15 Temmuz' etkinlikleri

Antalya'nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bu ülke ilelebet payidar kalacak.

Kaş'ta '15 Temmuz' etkinlikleri
16.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:13

Antalya'nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bu ülke ilelebet payidar kalacak. Yeter ki, bu ülkeyi, birbirimizi sevelim, inanalım, güvenelim, yolumuza emin adımlarla devam edelim." dedi.

Kaş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Merkez Süleyman Çavuş Camisi'nde mevlit programı ile başladı. Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin düzenlediği anma etkinlikleri, ilçede şehit ve şehit ailesi ziyaretiyle devam etti. Kaş'ın Kasaba Mezarlığındaki Şehit Yusuf Polat ile şehidin ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Şehit Polat'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dua okundu. Ziyarette Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar da yer aldı.

Öte yandan, Kaş Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için lokma hayrı düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Şehitler için dua okundu.

Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Şehitlere saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydanda açılan anı defteri protokol tarafından imzalandı. Demokrasi nöbetine başlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı.

"Ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz"

Kaymakam Bülent Karacan meydanda yaptığı konuşmada, "Yüce Türk milletinin 4 yıl önce göğsünü siper ederek ülkesini, bayrağını, ezanını, devletini korumak için sokağa çıktığı bu saatlerde yine hep beraber bu meydanları dolduruyoruz. Ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz. İç ve dış düşmanlar bu ülkeye bir hareket yapacakları zaman bu milletin kafasından geçeni kesinlikle hesap edemezler ki, 15 Temmuz gecesi hain fetö terör örgütü de her şeyi hesap etti ama bu milletin fedakarlığını, vatan ve bayrak sevgisini hesaplayamadı. O gece 249 şehidimiz şahadet şerbeti içti.15 Temmuz sadece 15 Temmuz değildir. Fetönün dış güçlerle birleşerek ülkemizi yıkmak yok etmek amacıyla yaptığı hain bir darbe girişimiydi. Amaç, İslam'ın son ayakta kalan kalesini yok etmekti. Bu millet vatanını, bayrağını, dinini sonuna kadar her şekilde kesinlikle savunacaktır. Biz her 15 Temmuz gecesi bu meydanları doldurup neler yaşadığımızı, hainliklere maruz kaldığımızı çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlerimize bunu tek tek aktaracağız ki, bu ülkemiz, bu bayrağımız, her zaman ayakta kalsın. Minarelerimizde ezanlarımız susmasın. Bu hain darbe girişimini hiç unutmayın, unutturmayın." dedi.

"Bu ülke ilelebet payidar kalacak"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da "Her kim bu ülkede iktidar olmak, hizmet etmek istiyorsa demokratik yöntemlerle bunu başarabiliyor. Bu ülkeye hizmet edebiliyor. Bu vatan, bu bayrak, bu millet için çalışıyor, güzel işler yapabiliyor. Ama maalesef ülkemizde ihanet şebekesi çıkabiliyor ki, bu insanların iradesi, kendi düşüncesi yok. Bunlar bazı şer güçlerin oyuncağı oluyorlar ama bu millete, bu devlete, bu vatana ihanet edebiliyorlar. Bizim bu ihanet şebekelerini her zaman bertaraf edebilmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Her zaman birbirimize güveneceğiz, inanacağız. Sımsıkı kenetlendiğimiz zaman bizi hiç kimse yenemeyecek, hiç kimse aramıza giremeyecek, hiç kimse muhabbetimizi bozamayacak. Bu ülke ilelebet payidar kalacak. Yeter ki, bu ülkeyi, birbirimizi sevelim, inanalım, güvenelim, yolumuza emin adımlarla devam edelim. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet borcumuz var. Sadece 15 Temmuz'da değil, bundan önceki dönemlerde bu vatan, bu bayrak, bu memleket için canını feda eden herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

"15 Temmuz, ölümü öldürenlerin gecesiydi"

Gazi Mustafa Türker ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"O gün yaralandım. Üzerimde ortalama 15-20 şarapnel parçası var, onlarla yaşıyorum. Hastanede 2 buçuk ay tedavi gördüm. 4 ameliyat geçirdim. Şimdi toparladım. Kulaklarım sürekli çınlıyor ama vatan için feda olsun. 15 Temmuz, ölümü öldürenlerin gecesiydi. 15 Temmuz, bir kahramanın hain fetöcü generali alnının ortasından vurarak, darbenin gidişatını değiştirdiği gecedir. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in 30 kurşunla ölümsüzleştiği gecedir. Bu vatan için can verenlerin, canından vazgeçenlerin gecesidir. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir talimatıyla akın akın meydanlara can vermeye gidenlerin gecesidir. Emanet canımızı gözümüzü kırpmadan feda ettiğimiz gecedir. Bu milletin gördüğü en büyük ihanetlerden, acılardan biridir.15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi. 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimi, ilahi dinletileri sunuldu. Yatsı ezanına müteakip çifte ezan, 00.13'de sala okundu. 01.30'da Teheccüd namazı kılındı. Etkinlikler, demokrasi nöbeti ve sabah namazı öncesi sala okunması ile son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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