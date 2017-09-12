Karunder'den Aa'ya Ziyaret

Karabük Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARUNDER) yöneti·m kurulu üyeleri·, Anadolu Ajansı (AA) Karabük Bürosu'nu ziyaret etti.



Dernek Başkanı Erkan Börekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Cemil Altan, Ali Özer, Mehmet Vural ve Murat Taşdelen, AA Karabük Temsilcisi Ahmet Özler tarafından karşılandı.



AA çalışmaları hakkında bilgiler alan Börekçi, ziyarette yaptığı konuşmada, Karabük Üniversitesinin kurulması ve bu günlere gelmesinde, kentin büyük emeğinin olduğunu söyledi.



Üniversitenin asla kentten ayrı düşünülemeyeceğini ve kentle iç içe olacağını belirten Börekçi, yaşanan sıkıntıları hep birlikte aşacaklarını ifade etti.



Üniversite ile ilgili birçok projeleri olduğundan bahseden Börekçi, özellikle eğitim, sağlık, turizm ve trafik konularında derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Karabük'ün 246 bin civarında nüfusunun olduğunu ve kentte yoğun bir trafik yaşandığını vurgulayan Börekçi, Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'ni·n kurulmasının kente yarar sağlayacağını söyledi·.



Börekçi, AA'nın kentin ve derneklerinin her zaman yanında olduğunu belirterek ajansa çalışmalarında başarı diledi.