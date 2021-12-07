Kartepe Zirvesi'ne yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 24- 27 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Kartepe Zirvesi'ne yerli ve yabancı akademisyenler ilgi gösterdi. 'Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü' teması ile 2022 Mart ayında toplanacak olan zirve için, 252 yerli ve 36 yabancı akademisyen bildiri sunmak için başvuru yaptı.

Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı'nın 2022 yılındaki teması Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü olarak belirlendi. Zirve öncesinde ise akademik takvim işlemeye başladı. İlk olarak eylül ayının son haftası itibariyle Kartepe Zirvesi'ne özet bildiriler kabul edilmeye başlandı. Özet bildirilerin kabulü, 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle sona erdi. Kartepe Zirvesi'ne yerli ve yabancı çok sayıda akademisyenden yoğun ilgi olduğu gözlendi. Zirve için 252 yerli ve 36 yabancı akademisyen tebliğ sunmak için başvuru yaptı.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra İngiltere, Pakistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Endonezya, Malezya ve İran gibi ülkelerdeki üniversitelerde öğretim görevlisi olan akademisyenler de Kartepe Zirvesi'nde tebliğ sunmak için başvuru yaptı.

Kartepe Zirvesi Komitesi kendilerine ulaştırılan özet bildirileri değerlendirmeye aldı. Değerlendirme sonucunda kabul edilen özet bildiriler 31 Aralık Cuma günü Kartepe Zirvesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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