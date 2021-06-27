Kartepe Dumlupınar Mahallesi Altyapı Projesine Başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinin cazibe merkezlerinden biri olan Dumlupınar Mahallesinin içme suyu ve atık su altyapı hatlarını yenilemek ve yüzey sularını toplayacak yağmur suyu hatları yapmak için hazırladığı projenin imalat çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinin cazibe merkezlerinden biri olan Dumlupınar Mahallesinin içme suyu ve atık su altyapı hatlarını yenilemek ve yüzey sularını toplayacak yağmur suyu hatları yapmak için hazırladığı projenin imalat çalışmalarına başladı. Dumlupınar Mahallesini sağlıklı altyapıya kavuşturacak proje kapsamında yapılacak 16 km uzunluğunda içmes uyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, boru bedelleri ve üstyapı çalışmaları ile birlikte 16 milyon liraya mal olacak.

İMALAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

2021 yılı yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde 470 milyon lira değerinde altyapı yatırımı yapacak olan Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yapacağı projelerin ihalelerini bir bir gerçekleştiriyor. Yatırım programında yer alan "Kartepe Dumlupınar Mahallesi İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmur suyu İnşaatı" projesinin ihale sürecini tamamlayan İSU, Kartepe'nin cazibe merkezlerinden olan Dumlupınar Mahallesi'nin altyapı problemlerini tamamen giderecek çalışmalara başladı.

HATLAR DÖŞENİYOR

Dumlupınar Mahallesi'nin bazı cadde ve sokaklarında 400 mm çapında kanalizasyon hattı ile Yirim Deresi yanında 1400 mm çapında yağmursuyu hattı boru döşeme çalışmaları yapılıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında 5, 5 km uzunluğunda içme suyu hattı, 4, 8 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 5, 7 km uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 16 km uzunluğunda altyapı hattı inşa edilecek.

16 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Projede kullanılacak içme suyu boruları İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Ayrıca, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların üstyapı asfalt serimi, asfalt yama çalışmaları da yapılacak. Proje, altyapı, üstyapı ve boru bedelleri ile birlikte toplam 16 milyon liraya mal olması hedefleniyor.

PROBLEMLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bir yıl sürecek olan projenin tamamlanması ile birlikte Dumlupınar Mahallesi sağlıklı altyapı kavuşacak. Ayrıca, yapılacak yağmur suyu hatları ile birlikte yüzey sularının birikmesi ve su baskınlarının önüne geçilerek bölgede yaşayan vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilecektir.

Kaynak: Habermetre