Kartepe'de evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarına koşuluyor

Kartepe Belediyesi'nin sosyal hizmet birimi Alo Evlat Sağlık Kulübü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri koşuyor. Korona virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü Mart ayından bu yan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 132 aileye hijyen paketi, 904 ailenin günlük ihtiyaçlarını, 8 bin 44 aileye gıda yardımı, 104 aileye medikal malzeme, 609 aileye ilaç temini, 196 ailenin ev temizliği, 18 evde tamir tadilat, bin 298 kişiye giyim yardımı, 37 aileye soba yardımında bulundu. YAŞ-BAK aracılığı ile 4 bin 193 kişiye yardımcı sağlık hizmeti sağlanırken, 175 ihtiyaç sahibi vatandaşın da özel günleri kutlandı.

Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Alo Evlat Sağlık Kulübümüz, hemşerilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte moral vermektedir. Bu dünyanın tecrübe ettiği zor bir sınav. Birçok sosyal alışkanlıklarımızı terk ediyoruz, revize ediyoruz. Bunun çocuklarımızın ve yaşlılarımız için travmaya dönüşmemesi lazım. Onlar her zamankinden daha çok sevdiğimizi hissettirelim. Bunu yüz yüze ve dokunarak değil, telefonlarla, sohbet ederek yapalım. İleride onlarla daha uzun vakit geçirebilmek için bugün uyguladığımız tedbirler çok önemli" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı