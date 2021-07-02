Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet nereli, kaç yaşında, aldığı ödüller nelerdir? Kartal Tibet'in hayatı ve biyografisi!

Usta oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet 2 Temmuz'da 83 yaşında vefat etti. Bunun ardından vatandaşlar Kartal Tibet kimdir, nereli, filmleri neler, kaç yaşında vefat etti merak ediyor. Kartal Tibet'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kartal Tibet kimdir, aslen nereli, filmleri neler? Kartal Tibet'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Kartal Tibet'in tüm biyografisine yazımızdan erişebilirsiniz.

KARTAL TİBET KİMDİR?

Kartal Tibet (27 Mart 1938, Ankara - 2 Temmuz 2021) Türk oyuncu, yönetmen ve senaristtir.

Kartal Tibet doğum tarihi : 27 Mart 1938

Kartal Tibet vefat tarihi : 2 Temmuz 2021

Kartal Tibet kaç yaşında vefat etti : 83

Kartal Tibet nereli : Ankara

Kartal Tibet mesleği ne : Oyuncu, Yönetmen, Senarist

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı. Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.

Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.

1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)'sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televiyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

KARTAL TİBET ALDIĞI ÖDÜLLER NELER?

2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü

2002 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü

KARTAL TİBET'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Caligula : Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Ekmek Parası : Félicien Marceau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

KARTAL TİBET ÖLDÜ MÜ?

Usta oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet, 2 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 83 yaşında vefat etti.

Türk sinemasının usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında vefat etti. Kartal Tibet'in vefat haberini oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla duyurdu.

Yeşilçam'ın usta ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti. Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk Sineması'na önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" dedi.