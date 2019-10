26.10.2019 22:29

Kartal, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılışı CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallesi olmak üzere toplam 4 mahallenin ihtiyacına cevap vermesi amacıyla projelendirilen "Kartal Komşuluk ve Dayanışma Meydanı"nın ilk etabı için büyük bir açılış organize etti.

Meydan ve park bölümünün vatandaşların kullanımına sunulduğu projenin açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İlçe Belediye Başkanları, CHP ve İYİ Parti İl-İlçe Teşkilatı ile Kartallı vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, çocuk tiyatroları, yetişkin atölyeleri, çocuk atölyeleri, bahçe satrancı, pandomim, illüzyon gösterisi, halk oyunları ve sinema gösterimlerinin de yer aldığı açılışa her yaştan vatandaş akın etti. Açılış töreninde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Hülya Polat da seslendirdiği şarkılarla Kartallılara, coşkulu bir kutlama yaşattı. Saat 13.00'da başlayan etkinliklerin ardından, saat 15.00'da da meydanın resmi açılışı yapıldı.

"Komşulukta buluşalım, dayanışmada buluşalım"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından, kalabalığa seslenen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel "Komşulukta buluşalım, dayanışmada buluşalım, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nda buluşalım" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıymetli komşularım, Sayın Genel Başkanım, Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, hepiniz bugün Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılışına hoş geldiniz. İçinizden biri olarak, buraya hizmet etmek ve bu parkın açılışını görmek ve bu açılışta imzamızın olduğunu hissetmek bambaşka bir duygu. Göreve geldiğimiz ilk günden beri siz değerli komşularımızla yan yana olduğumuz için, Kartal'daki hayatı birlikte güzelleştirdiğimiz için çok mutluyum. Kartal'ımızın sokaklarını gezerken yüzlerinizdeki tebessümü gördüğüm zaman hem mutlu hem gururlu oluyorum. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümüne birkaç gün kala kentimize değer katacak bu güzel kent meydanının açılışını sizlerle birlikte yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Toplumlarda birlik ve beraberlik sağlandığında refah ve kalkınma beraberinde gelir. Biz bunun örneğini yaklaşık bir asır önce tecrübe etmiş bir halkın evlatlarıyız. Hepimiz iyi olmadan hiçbirimiz iyi olamayız, bu nedenle Kartal'da birlik ve beraberliğimizin güçlendirmeyi çok önemsiyor, komşuluk ve dayanışmayı diğer her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu değerlerimizi yaşatmak için de bir araya gelebileceğimiz mekanlara ve alanlara ihtiyacımızın olduğunun farkındayız. 5 ay gibi kısa bir sürede 11 bin metrekarelik bu güzel meydanı ve parkı tamamlayarak sizlerin hizmetine sunmaktan dolayı oldukça gururluyuz. Ama şunu belirtmeliyiz ki bu daha başlangıç. Önümüzdeki süreçte ilçemizin her bir mahallesinde pek çok projeyi hep birlikte hizmete açacağız. Kartal'ımızı el ele güzelleştireceğiz. Bugün burada sadece bir meydanın açılışını yapmıyoruz, aslında bugün burada yüzlerce etkinliği hizmete açıyoruz. Biz bugün dostluğa, paylaşıma, komşuların hoş sohbetine ev sahipliği yapacak yeni bir buluşma alanı açıyoruz. Biz bugün, yavrularımızın güven içerisinde oyun oynayabileceği eğlence ve mutluluk dünyasını açıyoruz, biz bugün, annelerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize, güven içerisinde yürüyebilecekleri sağlıklı bir yaşam alanı açıyoruz. Biz bugün Kartal'da mahalle ruhunu yeniden canlandırarak, her Kartallıyı birbirine komşu yapacak yeni bir dönemi açıyoruz. İşte tam da bu yüzden yeni meydanımıza Komşuluk ve Dayanışma Meydanı adını verdik. 3 mahallenin kesiştiği nokta burası Cevizli'de oturanlar, Orhantepe'de oturanlar, Atalar'da oturanlar bilirler ki burası 3 mahallenin kesiştiği nokta tüm Kartallı komşularımıza bu meydanımız açık. Artık buradan iyilikleri, güzellikleri yaymak istiyoruz. Bu meydanda hep iyi şeylerin başlangıcını yapmak istiyoruz." dedi.

"Tamamlanmayı bekleyen kültür merkezimizi de hızlıca buraya kazandıracağız"

Başkan Yüksel'in ardından sahneye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi: "Değerli Belediye Başkanımızın bu güzel açılışında bulunmak çok büyük bir keyif. Kıymetli Genel Başkanım, çok değerli İl Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, sevgili Kartallılar burada sizlerle bir araya gelmek benim için büyük bir keyif. Çok güzel işler yapacağız. Enerjimiz, yüksek, bir de gençliğimiz var; ama daha önemlisi buna yürekten inanıyorum, bizimle omuz omuza bu sürece katkı sunacak İstanbullu 16 milyon insan var. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel, her anımızda neyi, nasıl, nerede, en doğru nasıl yapılırı konuştuğumuz arkadaşlarımızdan birisi. Ama size şunu söyleyeyim, İstanbul'un 39 belediye başkanıyla da omuz omuza çalışacağız. Genel Başkanımızla da siyasi arkadaşlarımızla da konuşarak hep şunu söyledik partizanlığı bitireceğiz."

"Yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz"

Son olarak vatandaşları selamlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını başlattıklarını belirterek şunları kaydetti: "Bir; sizin huzurlu olmanız için Belediye Başkanlarımız ne gerekiyorsa yapacak. İki; belediye başkanı arkadaşlarımıza şunu söyledim; size oy versin, vermesin hiçbir ayrım yapmayacaksınız, beldede bulunan bütün vatandaşları kucaklayacaksınız, herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Üç; kendi paranızı harcamıyorsunuz, harcadığınız para, milletin ödediği para. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Diyeceksiniz ki -Bunu neden anlatıyorsunuz?- nedeni şu; yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Halka saygılı, hesap veren, hesap verirken de verdiği hesap dolayısıyla gurur duyan, halkına güvenen, kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı, kültürü, yaşam tarzı, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayan yeni bir anlayış. Kentlerde huzur içinde yaşamanız çok ama çok önemli. Diyeceksiniz ki -meydanların bir önemi var mıdır şehirlerde?- evet vardır. Çünkü büyük kentlerde vatandaşlar enerjilerini, meydanlarda boşaltırlar. Meydanlarda toplanırlar, meydanlarda eğlenirler, meydanlarda düğün yapar şarkılar söylerler. Her yaştan insan meydanlara gelir, meydanlarda komşuluklar, sohbetler olur o nedenle meydan kültürü, şehirlilerin vazgeçilmez alanlarından birisidir. Bu bağlamda Belediye Başkanımızın burayı sizlere kazandırması da olağanüstü güzel bir olaydır. Dolayısıyla iki Belediye Başkanımıza da gülümseyen insan sayısını artırdıkları için teşekkür ediyorum. İki Belediye Başkanımız da genç. Gençlerin enerjisi var, gençlerin birikimi var. İstanbul'un en genç Belediye Başkanına sahip olduğumuz için de son derece mutlu ve memnunum."

