Kartal'da sinema keyfi için yüzlerce vatandaş bir araya geldi
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Kartal'da sinema keyfi için yüzlerce vatandaş bir araya geldi

Kartal'da sinema keyfi için yüzlerce vatandaş bir araya geldi Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar, otomobilleri ile Kartal'da boş alanı doldurarak sinema keyfi yaşadı.

13.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:26

Kartal'da sinema keyfi için yüzlerce vatandaş bir araya geldi

İSTANBUL - Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar, otomobilleri ile Kartal'da boş alanı doldurarak sinema keyfi yaşadı. Kartal Belediyesinin düzenlediği etkinlikte yüzlerce vatandaş otomobilleriyle alanı doldurarak yerli komedi filmi olan 'Bayi Toplantısı'nı izledi.

Dev sinema perdesi kuruldu; mısırlar patlatıldı

Kartal Belediyesi tarafından eski Kartal Stadyumu alanında düzenlenen etkinliğe ilgi oldukça yoğundu. Koronavirüs salgını tedbirleri dolayısıyla sinema salonlarından uzak kalan film severler o anları Kartal Belediyesi sayesinde tekrar yaşadı. Dev alana kurulan sinevizyon ile gösterimi gerçekleştirilen filmin sesini her vatandaş kendi otomobilinin radyosunda 102.0 frekansından aldı. Her ayrıntının düşünüldüğü etkinlikte patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapan Belediye personeli araçların da giriş ve çıkışta herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yönlendirme işlemi de yaptı.

Vatandaşlar alanı doldurdu; dev alan havadan da görüntülendi

Eşiyle birlikte etkinliğe katılan Vedat Ulus, "Uzun zamandır sosyal etkinliğimiz olmamıştı, sosyal medyada gördük bu etkinliği ve geldik. Bir sonrakine de katılmayı düşünüyoruz" derken eşi Zeynep Ulus, "Genç bir Belediye Başkanımız var sağolsun içimizi neşelendiren etkinlikler yapıyor" ifadelerini kullandı. Etkinliğe ilk kez katıldığını belirten İsmail Yıldız, "Çok güzel bir etkinlik bence. Ben ilk defa katılıyorum bu etkinliğe arkası da gelecek, çok teşekkürler Kartal Belediyesi'ne" derken Nigar Yıldız, "Çok keyifliydi, değişik bir gün oldu" ifadelerini kullandı. Kübra Başaran, "İlk defa bu deneyimi yaşayacağız, arkadaşların yardım etmesi, ikramlar çok güzel, umarım bu etkinlik yaz boyunca devam eder" dedi. Salgın boyunca evlerde kalındığını belirten Mürüvet Tuna, "Pandemi döneminde evlere tıkandık, hiç bir etkinlik yapamadık. Sadece işe gidip eve geldik, bu etkinlik bizim için çok güzel oldu" açıklamasını yaptı.

Kartal'da sinema keyfi için yüzlerce vatandaş bir araya geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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