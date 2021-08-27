Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
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Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor

Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Kartal Belediyesi de ilçe genelindeki okullarda boya, tadilat, temizlik, asfalt ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

Kartal'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Kartal Belediyesi de ilçe genelindeki okullarda boya, tadilat, temizlik, asfalt ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 31 Ağustos itibariyle başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi çalışmalar sürdürülüyor. İlk olarak okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için dersler verilecek, ardından 6 Eylül itibariyle tüm öğrenciler için okullarda ders zili çalacak.

OKUL BAHÇELERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Kartal Belediyesi ekipleri de bu kapsamda ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin bahçelerini periyodik olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Okul bahçeleri tazyikli su makinalarıyla yıkanarak dezenfekte edildi. Okul bahçelerinin düzenlemesi yapılarak asfalt döküldü. Okullarda yapılan peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra bank, çöp kovası, basketbol potası ve çocuk oyun grubu gibi ihtiyaçların da giderilmesine destek olundu. Ayrıca Kartal Belediyesi tarafından okullarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının, yeni eğitim döneminin başlamasıyla periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

"EBEVEYNLER ÇOCUKLARI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OKULA GÖNDEREBİLİRLER"

İlçe genelinde çalışmaların yapıldığı okulları ziyaret ederek okul müdürlerinden ve ekiplerden bilgi alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çocuklarımız uzun süredir evlerinden eğitimlerini sürdürüyorlardı. Onlar içinde pandemi süreci oldukça zorlu geçti. Kartal Belediyesi olarak öğrencilerin okullarına gittiklerinde hijyen ve güvenlik açısından herhangi bir problem yaşamaması için çalışmalarımızı yaptık. Okullarımızın tüm taleplerine karşılık vermek için de var gücümüz ile çalışıyoruz. Ebeveynlerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla okullara gönderebilirler" açıklamasında bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel'in, Kartal Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldığı okullardan birisi de kendisinin eğitim gördüğü Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu oldu. Başkan Yüksel, eğitim zili çalmasına birkaç gün kala okulunu görmeye gelen bir öğrencinin heyecanına ortak oldu.


Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor
Kartal'da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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