Kartal'da Atatürk'ü anma programı düzenlendi

KARTAL, İSTANBUL (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83'üncü yılı dolayısıyla söyleşi programı düzenleyen Kartal Belediyesi ' Selanik'te Başlayıp, Sonsuzluğa Giden Yol' belgeselinin gösterimini gerçekleştirdi.

Kartal'da; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı, İlçe Protokolü, Kartal'daki okulların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla sabah saatlerinde Kartal Meydanı Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek resmi töreninin ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği belgesel ve söyleşi programları ile devam etti.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda "Selanik'te Başlayıp, Sonsuzluğa Giden Yol" belgeseli gösteriminin ardından Dr. Tuna Yılmaz ve Gazeteci Yazar Tayfun Gönüllü bir söyleşi gerçekleştirdi.

SÖYLEŞİLER CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ DE DEVAM EDECEK

Etkinlik kapsamında gerçekleşecek bir diğer söyleşi programı ise bugün saat 20.30'da yapılacak. Reformları ile birçok sanayi kuruluşunun, bankaların, tarımsal gücün oluşmasının altına imzasını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ekonomi tarihine olan katkıları, Devlet Eski Bakanı ve Avukat Önay Alpago'nun "Atatürk'ün Ekonomi Devrimi" başlıklı söyleşisinde devam edecek.

Söyleşi serisinin 12 Kasım Cuma günkü programı ise saat 20.30'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Emekli Tümgeneral, yazar Ahmet Yavuz, "Atatürk'ün Askeri Dehası" adlı söyleşisinde, Atatürk'ün yetiştiği ortamları, kendini adadığı davayı, Milli Mücadele stratejisini, komutanlığını ve liderliğini anlatacak.

10 Kasım Çarşamba günü başlayan Atatürk'ü Anma programı, 13 Kasım Cumartesi günü, saat 20.30'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde son bulacak.