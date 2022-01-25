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Kartal'da Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kartal'da Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türkiye genelinde yağan yoğun kar yağışı ve Balıkesir'de yaşanan deprem sonrası Kartal'da bulunan kamu kurumlarının yetkilileri bir araya geldi.

KARTAL, İSTANBUL (İHA) - Türkiye genelinde yağan yoğun kar yağışı ve Balıkesir'de yaşanan deprem sonrası Kartal'da bulunan kamu kurumlarının yetkilileri bir araya geldi. Yaşanabilecek bir afet durumunda etkin ve yerinde müdahale etmek amacıyla gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başkanlığında yapıldı.

Kartal İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi'nde yapılan toplantıya Kaymakam Abdullah Demir'in yanı sıra, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve Cengiz Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İlçe Sağlık Müdürü Bekir Necati Şimşek, İtfaiye Amiri Kenan Güler, Kızılay Şube Başkan Yardımcı Bayram Songur, Sosyal Hizmet Merkezi temsilcileri ve Kartal Belediyesi'nin birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, yoğun kar yağışıyla birlikte yapılan çalışmaların yanı sıra ilçede yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler arasında yürütülecek ortak çalışmalar görüşüldü. Entegre planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasında operasyon risklerini en aza indirecek planlama çalışmaları üzerine de görev paylaşımları ele alındı.

Toplantının ardından Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'le birlikte Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı binası ile Kartal İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi'ni gezdirerek merkez hakkında detaylı bilgi verdi. - İSTANBUL

Kartal'da Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kartal'da Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kartal'da Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kartal'da Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı

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Kartal, Kamu, 112, kar, Yerel, Haber

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